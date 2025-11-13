На улице Стрелочников вместо двух старых домов построят детский сад

В рамках программы комплексного развития территории на улице Стрелочников снесут старые дома и построят детский сад. Глава города Алексей Орлов уже подписал соответствующее постановление.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке площадью 6577 кв. м сейчас находятся два деревянных многоквартирных дома, построенных почти 100 лет назад, а также объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

По программе запланированы расселение собственников и снос жилых домов, а впоследствии – разработка проекта и строительство отдельно стоящего здания детского сада на 150 мест, подключение его к инженерным сетям. Инвестору также предстоит снести или реконструировать нежилые объекты.

Детский сад будет безвозмездно передан в муниципальную собственность. Это первый опыт такого рода. Строительство необходимо, чтобы обеспечить местами в детском саду малышей из недавно построенных многоэтажных домов по соседству.

Срок реализации проекта составит 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

