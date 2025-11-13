Стало известно, на какие письма мошенников попадаются свердловчане

Стало известно, на какие уловки мошенников в письмах чаще всего клюют жители Свердловской области. Исследование провели специалисты «Мегафона» совместно с «Лабораторией Касперского». Для этого людям рассылали тестовые сообщения, которые копируют те, что отправляют злоумышленники.

«В тренировочных сообщениях 40% работников переходят по подозрительным ссылкам. При этом каждый четвертый (10% от общего числа) вводит конфиденциальные данные на специально созданной тестовой странице. Ещё 9% открывают вложения, которые в реальных кибератаках могут оказаться вредоносными. При проведении одной из проверок был зафиксирован рекордный показатель компрометации данных – 38%», – рассказали авторы исследования.

Наибольшее доверие вызывают письма якобы от HR, финансового и ИТ-отделов. Например, из сообщения на тему «Расчет премий» по тренировочной ссылке перешли 66,5% адресатов. Письмо с темой «Пароль к вашему аккаунту изменен» заинтересовало почти четверть (24%). Также без внимания не остались уведомления о якобы «Нарушении корпоративной политики использования интернет-ресурсов»: по ссылке из сообщений с таким заголовком кликнул каждый пятый получатель. Кроме того, по 16% участников тестовых рассылок поверили письмами с темами «Ваша страховая компания отклонила ваше заявление как немедицинское» и «Расчет налоговых задолженностей за текущий календарный год».

Специалисты в сфере IT-безопасности отмечают, что систематическое обучение сотрудников дает заметный результат. Среди прошедших обучающие программы только 7% открывают подозрительные письма, лишь 2% переходят по сомнительным ссылкам (в 20 раз меньше, чем среди необученной аудитории) и всего 0,2% компрометируют данные (в 190 раз ниже максимального показателя).

«Сегодня фишинг остается главным инструментом компрометации даже самых защищенных компаний: большинство крупных резонансных атак реализуется через фишинговые схемы и компрометацию данных. Компании начинают осознавать ценность обучающих программ и регулярных тренировок – 95% корпоративных клиентов ежегодно повторяют мероприятия. При этом спрос на такое социотехническое тестирование растет незначительно – всего на 3,5% в год», – отметил руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности «Мегафона» Демид Балашов.

Результаты исследования были получены на основании статистики двух решений – «Мегафон Security Awareness» и платформы по повышению киберграмотности сотрудников Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Анализировались тренировочные фишинговые рассылки в российских компаниях, проведенные в январе – октябре 2025 года, уточнили авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

