87% лесных пожаров в Свердловской области возникли из-за человека

В Свердловской области подвели итоги пожароопасного сезона 2025 года, который выдался на редкость спокойным. По данным МЧС, всего в регионе было зафиксировано 184 природных пожара на общей площади 107,4 га, что в два раза меньше показателей 2024 года.

«Наибольшее количество, 100 случаев, было зарегистрировано в апреле. Причины тоже понятны – сход снежного покрова и сухая растительность. В мае было 45 лесных пожаров, в июне – 25, и далее по убывающей», – сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Ушаков.

В 161 случае причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем. В эту статистику входит и весенний пал травы, и сжигание мусора на садовых участках, и разжигание костров. 87% возгораний в лесу по-прежнему возникают из-за человеческого фактора, отметил представитель МЧС.

По данным департамента лесного хозяйства по УрФО, ущерб от природных пожаров (потери лесного фонда) в Свердловской области в этом году составил 45 миллионов, а затраты на тушение пожаров – 215 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube