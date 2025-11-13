Врачи рассказали, куда отправят пациенток после закрытия роддома ЕКПЦ на Дагестанской (ВИДЕО)

Главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра Ольга Ксенофонтова рассказала о причинах закрытия роддома на улице Дагестанской, о том, куда будут отправлять пациенток на роды и где будут трудиться сотрудники ЕПЦ.

Она отметила, что здание на Дагестанской, 3, не только требует ремонта. Оно не соответствует современным нормам и требованиям, согласно которым в роддомах все подразделения для неотложной помощи должны располагаться на одном этаже. Поэтому после сентябрьской проверки учреждению было предложено перенаправлять пациенток в подразделение ЕКПЦ на улице Комвузовской или в другие роддома города.

Ксенофонтова подчеркнула, что никаких сокращений и увольнений персонала закрытие подразделения не предусматривало. Всем сотрудникам роддома на Дагестанской были предложены места работы в отделении ЕПЦ на Комвузовской, 3. Но несколько человек – в основном это средний и младший медперсонал – отказались переводиться в этот стационар. «При помощи минздрава были найдены юридические возможности соблюсти права сотрудников и предоставить им финансовые выплаты при увольнении», – отметила главный врач ЕПЦ. С работниками проводятся беседы, предлагается помощь в трудоустройстве.

Роддом на Дагестанской закрывается

Советник министра здравоохранения области Елена Чадова сообщила, что за 9 месяцев этого года в подразделении на Дагестанской принято 2,5 тысячи родов. «Такое количество родов может быть распределено в родильные дома и перинатальные центры Екатеринбурга», – отметила она. По ее словам, есть резервные мощности не только в подразделении на Комвузовской, но и в Областном перинатальном центре, в 40-й и 14-й больницах, в НИИ ОММ». Готов принять рожениц из Екатеринбурга и самый новый родильный дом области – в Верхней Пышме. «За последний год мы родили 870 малышей, хотя рассчитаны мы на 2,5 тысячи родов, очень надеемся на дополнительную маршрутизацию в наш роддом», – рассказала заместитель главного врача Верхнепышминской ЦГКБ по акушерско-гинекологической помощи Лариса Кадочникова.

Все роженицы с Дагестанской будут перемаршрутизированы в стационар на Комвузовской, его мощностей хватит, подчеркивают в ЕПЦ. «Также для наших пациенток открыты двери всех учреждений родовспоможения Екатеринбурга», – сказала главврач перинатального центра Ольга Ксенофонтова.

Екатеринбург, Таисья Исупова

