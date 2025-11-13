Льготникам упростят проезд на транспорте

В Свердловской области с 1 декабря упрощаются условия использования транспортной льготы. Жителям региона, имеющим право на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте, а также бесплатный проезд или скидку в 50% в поездах, будет достаточно предъявить только социальную карту «Уралочка» и документ, подтверждающий личность.

Сейчас льготникам нужно показывать бумажные удостоверения и иметь при себе оригиналы документов. Новая мера повысит доступность и прозрачность предоставления транспортных услуг для людей, сообщили в областном министерстве социальной политики

Напомним, льготники уже получают все социальные региональные выплаты на карту «Уралочка».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

