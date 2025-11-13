Суд изъял у уральца золото, серебро, палладий и драгоценные камни

Суд изъял у жителя Свердловской области в собственность государства драгоценные металлы и камни на сумму более 500 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, надзорное ведомство совместно с УФСБ по Свердловской области выявило, что житель Артемовского нарушил законодательство об обороте драгоценных металлов и камней, после чего направило иск в суд.

У мужчины обнаружены золото, серебро и палладий общей массой свыше 300 гр., стоимостью не менее 492 тыс. руб., а также драгоценные и полудрагоценные камни общей массой свыше 1,5 тыс. карат, стоимостью более 26 тыс. рублей. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление прокурора.

Артемовский, Елена Владимирова

