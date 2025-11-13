В Полевском вынесли приговор сотрудникам ФОК, в котором утонул ребенок

Полевской городской суд вынес приговор бывшему руководителю и тренеру по плаванию физкультурно-оздоровительного комплекса АО «Северский трубный завод», где два года назад утонул 12-летний мальчик. Оба осуждены за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Трагедия случилась 24 ноября 2023 года на вечерней тренировке в бассейне ФОК. Группа детей плавала без присмотра тренера. Один из подростков нырнул и сдвинул со дна защитную решетку. Правую руку мальчика засосало в трубу системы водоотведения, и он не смог самостоятельно всплыть на поверхность воды.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, детей допустили до тренировки в бассейне, хотя защитная решетка под пятой дорожкой была закреплена ненадежно. Кроме того, руководитель ФОК не нанял инструктора-методиста, который мог бы присматривать за детьми во время плавания.

Тренер-преподаватель в свою очередь перед занятиями не рассказала детям, чем грозит снятие решеток на дне бассейна. Во время тренировки она покинула группу, а когда мальчик оказался на дне, не приняла меры для спасения ребенка, вызова экстренных служб и отключения системы водоотведения бассейна.

В суде бывший директор ФОК частично признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Тренер по плаванию не признала свою вину. Ей было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое судья на основании ст. 53.1 УК РФ заменила на принудительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства. Также осужденной запрещено заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год.

Полевской, Ангелина Сергеева

