Ученые назвали модный напиток, который вызывает анемию

Любители чая матча по всему миру отказываются от напитка из-за его неожиданного свойства – ученые обнаружили, что он снижает уровень гемоглобина в крови, что чревато развитием анемии. Новости об этом тиражируют американские и британские СМИ, но и российские врачи подтверждают, что подобные сообщения возникли не на пустом месте.

Выяснилось, что регулярное употребление матчи негативно влияет на усвоение железа из продуктов питания, препаратов и добавок, т.к. этот напиток содержит кофеин и танины. «Многие, наверно, слышали, что нельзя принимать препараты железа вместе с кофе, нужно разносить их по времени хотя бы на 3-4 часа. Это связано с тем, что кофеин плохо влияет на усвояемость железа. То же касается и крепких чаев, особенно зеленых, то же корректно и для матча. Особенно если мы говорим о беременных, кормящих, вегетарианцах, людях, перенесших оперативные вмешательства с большой кровопотерей, пациентов, склонных к железодефицитной анемии», – рассказала «Новому Дню» врач-терапевт, нутрициолог Анна Халилова.

Она предупредила, что матча в больших объемах противопоказана тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь. «Матча содержит большое количество витамина К, есть исследования о том, что он снижает эффективность антикоагулянтов, соответственно, возрастает риск тромбозов. Я бы не рекомендовала своим пациентам употреблять матчу во время приема антикоагулянтов», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

