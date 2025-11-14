В Екатеринбурге ждут главу Минпромторга Алиханова

В Екатеринбург прилетит глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ожидается, что он посетит площадки международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».
Отметим, в чемпионате участвуют представители 14 стран мира, включая Армению, Беларусь, Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Колумбию, ОАЭ и ЮАР.
В списке заданий для участников – разработка инновационных прикладных решений с использованием ИИ и беспилотных летательных аппаратов в промышленности.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»