Дорожный работник на «Лексусе» столкнулся с «десяткой», один из водителей погиб (ФОТО)

В ночном ДТП под Богдановичем погибли два человека, еще один получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 59-летний сотрудник одной из дорожных организаций ехал на «Лексусе» по закрытому участку трассы Екатеринбург – Тюмень. Выезжая на перекресток с дорогой Богданович – с. Ляпустина – п. Луч он не пропустил ВАЗ-2110, произошло столкновение.

Водитель и 33-летний пассажир «десятки», жители Богдановича, скончались на месте. Пассажир инормарки был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель Lexus имеет 38-летний стаж вождения и ранее к административной ответственности не привлекался. Водитель «десятки» ранее был лишен водительских прав за нарушения.

Богданович, Елена Владимирова

