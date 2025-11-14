11-летняя девочка торопилась в школу и попала под трамвай (ФОТО)

Сегодня в 07:25 на улице Технической в Екатеринбурге трамвай сбил 11-летнюю девочку. С различными травмами ребенка доставили в больницу № 9.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель трамвая № 10 «ЦПКиО – 7 ключей» не заметила девочку, которая неожиданно выбежала на пути. Бабушка пострадавшей пояснила сотрудникам ДПС, что внучка опаздывала в школу.

За рулем трамвая находилась 46-летняя женщина с 25-летним стажем. На месте ДТП она прошла освидетельствование, состояние опьянения не установлено. В момент происшествия в салоне трамвая находилось около 5 пассажиров, они не пострадали.

Материалы по факту ДТП будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а школу, где учится девочка, проверят на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

