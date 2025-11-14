Приехавший на Урал учиться камерунец осужден за попытку сделать «закладки» (ФОТО)

В Екатеринбурге осужден за попытку сбыта наркотиков гражданин Камеруна Мочио Нгуно Жан Джуниор. Несколько лет назад молодой человек приехал в Россию учиться на экономиста.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в апреле этого года в вечернее время юношу остановил патруль для проверки документов. Он заметно нервничал и выронил из кармана сверток в изоленте фиолетового цвета. Полицейские заподозрили, что он везет наркотики, и не ошиблись. У Мочио Нгуно нашли еще 39 свертков с запрещенным веществом. Камерунца задержали и возбудили уголовное дело, которое в августе рассмотрел Железнодорожный районный суд.

На суде африканец пояснил, что сам употребляет наркотики. В какой-то момент незнакомый человек в мессенджере предложил ему поработать закладчиком. Схема была следующей – сообщник передает Мочио Нгуно информацию о местах тайников с товаром, расфасованным в разовые дозы, тот забирает наркотики, а затем раскладывает по закладкам на территории города и передает координаты через мессенджер.

День, когда гражданин Камеруна был задержан, был его первым «рабочим» днем. Он забрал из тайника 40 свертков с наркотиками, разложил их по карманам одежды и направился в Железнодорожный район Екатеринбурга для дальнейшей раскладки доз. Всего у молодого человека было изъято более 50 граммов наркотического вещества, что является крупным размером.

Суд приговорил Мочио Нгуно к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат осужденного подал апелляцию в областной суд, но приговор остался без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

