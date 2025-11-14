Суд оставил на свободе женщину, убившую мужа, чтобы защитить сына

Суд Ревды вынес приговор 35-летней местной жительнице, которая убила мужа, напавшего на ее сына.

Как сообщили в пресс-службе суда, трагедия произошла в июле 2025 года. Пьяный мужчина начал угрожать расправой ребенку и бить его по голове. Тогда женщина схватила со стола кухонный нож и трижды ударила мужа в спину. Он погиб на месте.

На суде обвиняемая признала свою вину, раскаялась и попросила прощения у сестры убитого мужа. Потерпевшая простила ее и попросила суд не применять к ней строгого наказания.

Учитывая все обстоятельства, суд квалифицировал действия женщины по ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны» и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде в течение 15 суток.

Ревда, Елена Владимирова

