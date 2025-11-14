Объем кредитов, взятых свердловчанами, достиг 1,1 триллиона рублей

В Свердловской области вырос спрос на кредиты со стороны населения, основным драйвером роста стала ипотека. Об этом сообщила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова на брифинге для журналистов.

«Изменение ключевой ставки постепенно транслируется в экономику, мы видим оживление спроса на кредиты. В целом задолженность по кредитам населения Свердловской области на 1 октября составила 1,1 триллиона рублей. Это на 0,9% больше по сравнению с началом года. Основной драйвер – ипотечные кредиты, по ним задолженность составляет 654 миллиарда рублей, и это на 3% больше показателей начала года. А вот по потребительским кредитам есть снижение на 1,5% за 9 месяцев текущего года. Несмотря на то, что за последний месяц их выдача немного подросла, спрос заметно ниже, чем был годом ранее. Задолженность по потребительским кредитам в регионе составляет 450 миллиардов рублей», – рассказала Марина Мясникова.

В тоже время свердловчане по-прежнему предпочитают откладывать деньги в кубышку. За 9 месяцев 2025 года остатки средств на депозитах и банковских счетах выросли на 11%, и сейчас в банках хранится около 1,5 триллиона рублей сбережений жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

