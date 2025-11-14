Паслер подписал указ о переходе Екатеринбурга на альткотельную

Губернатор Денис Паслер подписал указ о переходе Екатеринбурга на новую схему оплаты услуг по теплоснабжению, известную также как «модель альтернативной котельной». Изменения вступят в силу с 1 декабря 2025 года.

Как сообщили в филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс», в декабре 2025 года дополнительный рост платежа за коммунальные услуги (исходя из модели проживания трех человек в двухкомнатной квартире) составит около 1% (порядка 110-120 руб.).

«В регионе сохраняются все действующие меры социальной поддержки и ограничения по размеру совокупной платы за коммунальные услуги для населения», – добавили в пресс-службе предприятия.

Новая схема позволит планово и системно менять старые трубы и оборудование. К 2028 году планируется увеличить объемы замены тепловых сетей до 100 км в год. По предварительной оценке, благодаря переходу на новую модель рынка, до 2035 года дополнительные инвестиции группы «Т Плюс» в развитие теплосетевого комплекса Екатеринбурга составят 36,2 млрд рублей. Более половины средств будет вложено в модернизацию изношенной инфраструктуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

