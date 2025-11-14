Советник главы ЦБ объяснил, будет ли снижена ключевая ставка при повышении НДС

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов рассказал, как отразится повышение НДС на ключевой ставке. С 1 января 2026 года в России налог на добавленную стоимость вырастет с 20% до 22%. Новация коснется всех компаний, которые являются плательщиками НДС. По оценке Центробанка, повышение налога разгонит инфляцию на 0,8%, но это будет разовый эффект. Скачок инфляции ожидается в январе.

«Когда Банк России в октябре готовил среднесрочный прогноз на 2026 год, нам уже были известны и проект федерального бюджета, и история с повышением НДС. Поэтому все обстоятельства уже учтены в официальном прогнозе, сейчас нет никаких оснований для его пересмотра. По прогнозу, среднее годовое значение ключевой ставки в 2026 году будет на уровне 13-15%. Сейчас ключевая ставка – 16,5%. Но важно понимать, что у Центрального банка нет обязательств следовать прогнозу. Если будут отклонения от базового сценария экономики, если мы получим проинфляционные шоки, то и динамика ключевой ставки может быть другой. Но в любом случае мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы восстановить стабильность цен и вернуться к инфляции в 4%», – прокомментировал Кирилл Тремасов на брифинге для журналистов.

По словам эксперта, в рамках базового прогноза до конца 2025 года возможно снижение ключевой ставки еще на 0,5%. Но также есть вероятность, что ставка останется на прежнем уровне. Решение будет принято на заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 19 декабря.

«До декабря Центробанк получит много важной информации. У нас будет предварительная оценка ВВП за третий квартал, полные данные по инфляции за ноябрь и недельная статистика за декабрь, у нас будет отчет по рынку труда. Вся эта информация в комплексе будет оцениваться для принятия решения по ключевой ставке», – пояснил Кирилл Тремасов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube