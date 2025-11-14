До 20 ноября заметного похолодания на Урале не будет

В предстоящие выходные в Свердловской области будет тепло. Затем температура ненадолго понизится, но незначительно.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, сегодня ночью в регионе будет -2…+3 °C, завтра днем до +7°, в воскресенье ночью -2…+3°, днем +1…+6°. В понедельник, 17 ноября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью -5…-10°, днем -4…+1°.

«Погодой Европы и Урала управляет обширный циклон с центром над Баренцевым морем. До конца второй декады наш регион останется под влиянием его юго-восточной периферии, сохранится юго-западный перенос воздуха, и нет опасений серьезного похолодания. Амплитуда межсуточных колебаний температуры будет невелика. 15 ноября оттепель разрушит остатки снежного покрова на юге области. 16 ноября фронт принесет осадки: дождь, на севере переходящий в снег, и кратковременное понижение температуры до минусовых отметок», – рассказали в Гидрометцентре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

