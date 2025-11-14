В парке Маяковского открылась 17-метровая горка

Сегодня в парке Маяковского открылась огромная горка высотой с пятиэтажный дом. Прокатиться с аттракциона могут все желающие старше 7 лет и ростом выше 120 см. Цена на билеты осталась прежней: один спуск для взрослого – 100 рублей, для ребенка до 13 лет – 70 рублей.

«Благодаря специальному искусственному покрытию она может работать в любую погоду, тюбинги мы выдаем перед спуском, а наверх они поднимаются автоматически – их не придется нести на себе», – отметили в пресс-службе парка.

Горка будет открыта со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу с 12:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 21:00. В понедельник аттракцион не работает. Касса закрывается за полчаса до окончания работы горки.

Как ранее писал «Новый День», запуском 17-метровой горки парк открывает зимний сезон. Также сегодня начинает работать новая локация – фестиваль гигантских фонарей. 250 красочных световых инсталляций можно увидеть каждый день после 17:00 на верхнем поле рядом с Перевернутым домом. Все арт-объекты объединены в 25 тематических композиций. Гости парка смогут увидеть замки, волшебных животных, рыцарей и мифических существ.

6 декабря заработает новогодняя иллюминация и состоится праздничное открытие елки. По мере похолодания в парке откроются и другие развлечения: ледовый каток, лыжная трасса, тюбинг.

Екатеринбург, Дарья Деменева

