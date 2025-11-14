Туристам объяснили, почему из Екатеринбурга нет прямых рейсов на Мальдивы

Туристам из Екатеринбурга рассказали, почему из уральской столицы нет прямых рейсов на Мальдивские острова, хотя направление считается сравнительно популярным. Как пишет портал «ТурДом» со ссылкой на собственные источники в компании «Аэрофлот», проблем сразу две, из-за чего планов летать из Кольцово в Мале пока нет.
«На линию нужно ставить дальнемагистральный лайнер Airbus A330 или Boeing 777, но в успешной загрузке самолетов емкостью более 300 кресел есть сомнения. Что же касается компактных Boeing 737, они не преодолеют дистанцию до Мальдив без дозаправки», – сообщает представитель авиакомпании.
Ранее из Екатеринбурга запускали спецрейс на Мальдивы, туда зимой 2022-2023 гг. отправляли самолет, состоящий целиком из бизнес-класса, но загрузка была недостаточной, из-за чего программу свернули досрочно, а борт переориентировали на полеты из Москвы.
Екатеринбург, Елена Сычева
