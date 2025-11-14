Шесть погибших, 15 пострадавших. Жуткое ДТП на Пермском тракте

В страшном ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибли шесть человек, включая ребенка, и еще 15 пострадали, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).



Авария произошла вечером 14 ноября под Кунгуром. Водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на встречную и столкнулся с большегрузом. Несколько человек погибли сразу же.



«На месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства», – сообщили в следственном управлении.



Екатеринбург, Елена Сычева

