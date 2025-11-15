В Качканаре водитель насмерть сбил пешехода в темной одежде

Сегодня в Качканаре в 7 часов утра на автодороге № 5 Западного Карьера 36-летний водитель «Опель Астра» насмерть сбил пешехода. По его словам, мужчина шел по обочине в попутном направлении, он был в темной одежде без световозвращающих элементов.

Сотрудники ДПС установили, что водитель со стажем вождения 19 лет 33 раза привлекался к административной ответственности. В момент ДТП был трезв и пристегнут. По факту происшествия проводится расследование.

«При движении по проезжей части в темное время суток пешеходы должны двигаться навстречу транспортным средствам и иметь на одежде световозвращающие элементы», – напомнили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Качканар, Дарья Деменева

