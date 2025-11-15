В МЧС предупредили о снегопаде и гололеде

На территории Среднего Урала 16 ноября ожидаются сильный снег и гололедица. О непогоде предупредили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, ограничить дальние поездки. Пешеходам – передвигаться осторожно, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегаться оборванных проводов, разбитого стекла и быть предельно осторожными.

Екатеринбург, Дарья Деменева

