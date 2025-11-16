Пассажиры Кольцово ждут вылета на Фукуок почти сутки

Новая программа полетов на остров Фукуок началась с длительной задержки рейса. Пассажиры Кольцово вынуждены ждать самолет во вьетнамский курорт почти сутки.

Рейс ZF-2637 должен был отправиться еще вчера в 15:25, однако его перенесли на 14:00 16 ноября. Эта информация следует из онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. В полете пассажирам придется провести еще 9 часов и 15 минут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

