Возле Медгородка столкнулись три авто: водители двух машин были пьяны

В Екатеринбурге 15 ноября возле дома № 24 на улице Серафимы Дерябиной произошло ДТП с участием трех авто. Сотрудники ДПС установили, что двое водителей были пьяны.

По данным региональной ГИБДД, водитель Honda не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Mercedes. Вслед за этим следовавшая в попутном направлении Toyota Corolla въехала в участников ДТП. Водители Honda и Mercedes получили травмы, но после осмотра медиками отказались от госпитализации.

Как выяснилось, водители Honda и Toyota были пьяны. В отношении них возбуждены административные дела. По факту аварии проводится проверка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

