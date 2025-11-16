Екатеринбурженка продает бездомного кота за 700 тысяч

В Екатеринбурге на «Авито» появилось необычное объявление о продаже бездомного кота за 700 тысяч рублей. За эти деньги новый хозяин получит нечипированного, нестерилизованного эльфа Барсю без прививок и ветеринарного паспорта, зато, как отмечает продавец, «доброго, ласкового, мурчащего».

«Дорогих животных покупают, а тот, кому нужен дом – нет. Можете приобрести, чтобы он [бездомный кот] был для вас дорог», – говорится в объявлении. Пока что кот устроился в дачной беседке. О нем стараются заботиться: обеспечили питанием, уже возили в ветклинику, мазали раны заживляющей мазью, давали таблетки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

