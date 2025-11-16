российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 16 ноября 2025, 12:50 мск

На Урале водитель задавил пешехода, стоявшего ночью посреди трассы

Фото: ГИБДД

Сегодня в 00:02 на автодороге Полевской – Мраморское 45-летний водитель Kia Sportage сбил насмерть пешехода в темной одежде, стоявшего посреди дороги. Мужчина пояснил, что пешеход возник перед ним внезапно в момент переключения света фар с ближнего на дальний.

По данным облГАИ, личность погибшего в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Водитель со стажем вождения 18 лет ранее 50 раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится расследование.

«В темное время суток обязательно использование световозвращающих элементов. Пешеходам следует двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам, а при их отсутствии – по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств», – напомнили в региональной Госавтоинспекции.

Полевской, Дарья Деменева

© 2025, РИА «Новый День»

