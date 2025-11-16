российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 16 ноября 2025, 12:51 мск

Вылет рейса на Фукуок опять сдвинули. Причина – неисправность самолета

Рейс ZF-2637 во вьетнамский курорт Фукуок перенесли еще на 1,5 часа. Теперь ожидаемое время вылета – 15:25. Как уточнили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, причина длительной задержки – техническая неисправность самолета. В настоящий момент вылета ждут 330 человек. 60 пассажиров разместили в гостинице, остальные от размещения отказались.

«Всем пассажирам предоставлены горячие напитки и питание. В аэропорту Кольцово прокуратурой организована работа мобильной приемной. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый День» писал, что самолет из Екатеринбурга на Фукуок должен был отправиться еще вчера в 15:25. В полете пассажирам придется провести еще 9 часов и 15 минут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

