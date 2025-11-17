Полиция провела контрольную закупку в интим-салонах (ФОТО)

В центре Екатеринбурга полицейские при поддержке Росгвардии пресекли работу двух массажных салонов, в которых по факту оказывались платные сексуальные услуги. Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией.

Салоны располагались на улицах Хохрякова и Декабристов, они принадлежали одному и тому же человеку.

«В результате проведенной контрольной закупки факт занятия проституцией был подтвержден», – сообщили в пресс-службе городского УМВД. В салонах изъяты наличные деньги, секс-игрушки, прейскуранты на услуги, правила внутреннего распорядка, а также сотовые телефоны, в которых найдена переписка работниц заведений с клиентами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube