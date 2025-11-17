Избитые в маршрутке пассажиры выиграли суд у нападавших и перевозчика

Красногорский суд Каменска-Уральского вынес решение по делу о драке в салоне автобуса. Как сообщили в пресс-службе суда, ЧП случилось еще 15 июня 2024 года. В автобус вошли две женщины и мужчина с детьми. Они стали грубо требовать от других пассажиров уступить места детям. Тональность высказываний не понравилась двум юношам, и они сделали вошедшим замечание, за что были избиты.

Потерпевшие подали в суд на трех агрессивных пассажиров и компанию-перевозчик ООО «Экспресс-Сити». Суд, исследовав материалы дела и выслушав стороны, взыскал с ответчиков-пассажиров в пользу одного из потерпевших 300 тысяч рублей (по 100 тысяч рублей с каждого), в пользу второго – с двух ответчиков по 100 000 рублей.

С перевозчика ООО «Экспресс-Сити» суд взыскал более 300 тысяч рублей. Компания обязана выплатить каждому из истцов компенсацию за проезд – 23 рубля; компенсацию морального вреда – 100 000 рублей; штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке – 50 011 рублей 50 копеек.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

