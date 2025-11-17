За месяц сильнее всего подорожали огурцы, а подешевели лук и сахар

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2025 года в Свердловской области индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,89, хотя некоторые продукты подорожали на 20% и более.

Так, по данным Свердловскстата, сильнее всего за месяц подросли в цене свежие огурцы (на 21,9%) и помидоры (18,2%). На 14,9% дороже стали апельсины, на 9,2% – лимоны, на 7,6% – куриные яйца.

Впрочем, некоторые продукты стали немного дешевле. Цены на лук за месяц снизились на 7,8%, на свеклу – на 6,3%, на сахар и вермишель – на 4,1%, на кетчуп – на 2,3%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

