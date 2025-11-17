В Верхней Пышме идет большой детский хоккейный турнир

В Верхней Пышме начался детский хоккейный турнир «Кубок Урала» среди игроков 2015 года рождения. Благотворительное мероприятие проводится при поддержке фонда «Дети России» совместно с Ассоциацией «Спортивно Патриотический Клуб «ФОРПОСТ», СРОО «Ладья», РОО «Федерация хоккея Свердловской области» и Миспорта Свердловской области.

Состязания проходят с 14 по 19 ноября 2025 года в Верхней Пышме (пр. Успенский, 4). За главный приз борются десять детских команд из шести регионов России, а также игроки из республики Белоруссия.

Всего на льду «Кубка Урала» состязаются 200 спортсменов. Многие из них уже участвовали в серьёзных турнирах, добивались успехов и не сомневаются: спорт и хоккей прочно вошли в жизнь. Ребята намерены показать хорошую игру, и каждая команда стремится к победе.

Ярким событием для спортсменов стала встреча с хоккейной легендой Павлом Дацюком. «Добро пожаловать на эту замечательную арену, на классный турнир. Вы все – чемпионы, вы очень талантливы, но талант раскроется только если будете много тренироваться, трудиться, слушать своих тренеров, родителей не забывать учиться и оставаться дружными», – обратился к участникам во время открытия состязаний олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

В честь старта ДХТ «Кубок Урала» организаторы вручили игрокам подарки. Среди памятных сувениров с символикой состязаний – именные карточки и шайбы с автографами Дацюка.

Участников и зрителей поприветствовали, пожелали успешных матчей и красивой игры Ольга Василевич, консул Генерального консульства республики Беларусь в Екатеринбурге и Татьяна Титова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.

«Мы ежегодно радуем ребят не только встречами со спортивными кумирами, призами, подарками. Делаем так, чтобы каждый день состязаний был для них связан с самыми лучшими, самыми яркими событиями. С новыми гранями мастерства. – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Хоккей любим на Урале, в России и за её пределами. Он дарит незабываемые эмоции и объединяет людей. Не сомневаюсь, обретая соперников, игроки нашли и единомышленников, друзей. И важный опыт на пути к большим победам».

В течение недели юные хоккеисты будут соревноваться за главный приз – почётный кубок турнира. Ребят ждёт не только насыщенная спортивная, но и экскурсионная программа. Они побывают в музеях, посетят лётную школу, где смогут совершить полёт на авиасимуляторе. Побывают в цехах Свердловской киностудии. Также игроки пройдут спортивное тестирование, в ходе которого оценивается взрывная сила ног и рук, стартовое и дистанционное ускорение, координация. Его результаты будут переданы наставникам юных хоккеистов.

«Кубок Урала» проходит четвёртый год. С 2022 года в нём приняло участие 550 игроков из 12 регионов России. В этом году на лёд вышли игроки от Калининграда до Магадана.

«Мы рады видеть участников турнира, рады, что расширяется география, и он снова международный. Надеюсь, что все игроки покажут класс и победит сильнейший!», – пожелал игрокам в день старта Иван Зернов, Глава городского округа Верхняя Пышма.

Отметим, что в этом году у «Кубка Урала» и собственный талисман – Медведь-хоккеист, который впервые предстал перед зрителями и участниками в ходе открытия. Имя для персонажа, который символизирует доброту и силу, уральский характер и непобедимость, выберут болельщики.

Игры проходят четвёртый день. Участие в ДХТ «Кубок Урала» не требует вступительного взноса. Детям предоставляют профессиональный лёд, судейство, обеспечивают проживанием и питанием. Главный судья «Кубка Урала» – Станислав Анатольевич Раминг, главный судья КХЛ. Игры транслируются on-line и сопровождаются спортивным комментированием.

Екатеринбург, Елена Васильева

