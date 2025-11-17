Бывший и.о. ректора уральского вуза осужден за растрату

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета Валерию Дубицкому. Его признали виновным в растрате с использованием служебного положения в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Дубицкий состоял в должности и.о. ректора с марта 2021-го по июнь 2024 года. В 2022 году Дубицкий поручил финансовому директору университета направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на найм квартиры в 2022 и 2023 годах. На основании заключения наблюдательного совета Дубицкий включил эти расходы в планы финансово-хозяйственной деятельности университета.

В период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года на оплату квартиры, в которой проживал Дубицкий с семьей, университет потратил свыше 700 тыс. рублей.

При этом Дубицкий не имел права проживать в квартире, оплачиваемой университетом. Такая мера поддержки предназначена только для преподавателей, а и.о. ректора им не являлся.

Осужденный вину в совершении преступления не признал, причиненный ущерб не возместил.

Суд назначил Валерию Дубицкому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Имущество Дубицкого – половина земельного участка и автомобиль – арестованы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

