
Понедельник, 17 ноября 2025, 11:17 мск

Уральские родители рассказали, о каких профессиях для детей мечтают

Почти четверть родителей из Екатеринбурга – 23% – хотят, чтобы ребенок стал программистом, при этом лишь 9% из них действительно понимают, чем занимается программист, зато 37% уверены, что работа в этой сфере гарантирует «высокую зарплату и востребованность». Таковы результаты исследования сервиса Skysmart.

Впрочем, на первом месте по популярности у родителей – профессии экономиста и менеджера (28%). На третьем – связанные с медициной (17%). Еще 13% хотели бы, чтобы дети выбрали работу с людьми: психологов, учителей и HR-менеджеров. Наименьший интерес родители проявляют к научной карьере детей – только 7% хотят видеть их физиками, математиками, биологами. Чуть меньше и тех, кто мечтает для своих детей о карьере в медиа – графу «блогер, стример», выбрали 6%. За профессии творческой направленности – художник, актер, музыкант – выступают меньше всего родителей, лишь 5%.

Екатеринбург, Елена Сычева

