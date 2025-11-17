В Екатеринбурге гаишники сняли тонировку с двух «геликов» (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению водителей, которые управляют машинами с запрещенной тонировкой. По правилам, лобовые и передние боковые стекла автомобилей должны пропускать не менее 70% света. Всего за один рейд инспектор остановили 16 автомобилей-нарушителей, включая два «Гелендвагена». При этом только половина водителей согласились избавиться от тонировки на месте.

«В таких случаях сотрудниками Госавтоинспекции выданы требования, обязывающие устранить тонировку в течение 10 суток. По истечении этого срока и в случае неисполнения предписания инспектора о приведении транспортного средства в надлежащий вид, для водителя наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. В этом случае водителю грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов», – напомнили в пресс-службе ГАИ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

