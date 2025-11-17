Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Белоярском районе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в селе Камышево Белоярского района Свердловской области.

Ранее СМИ сообщили, что здание 1958 года постройки уже давно находится в непригодном для проживания состоянии, еще в 2019 году дом был признан аварийным. Несмотря на то, что летом обрушилась часть межэтажных перекрытий, безопасное жилье людям так и не предоставили. Многочисленные обращения результатов не принесли. Возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Белоярский, Елена Владимирова

