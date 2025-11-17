Прокуратура проверяет социальный центр для несовершеннолетних, где подростку оторвало палец дверью

Прокуратура проводит проверку в социальном центре, где 14-летний воспитанник получил травму. Подростку в результате удара дверью оторвало палец. При этом скорую помощь мальчику сотрудники учреждения вызвали только через полчаса после ЧП, а надзорный орган о происшествии вообще не сообщили.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 20 октября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в селе Новоипатово Сысертского района.

На прошлой неделе в социальный центр с проверкой отправились Сысертский межрайонный прокурор, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, замминистра по соцполитике Евгений Шаповалов. В учреждении продолжается прокурорская проверка. Будут изучаться не только обстоятельства самого происшествия с воспитанником, но и насколько законным был отказ передать его под опеку сестре.

Екатеринбург, Таисья Исупова

