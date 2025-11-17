Екатеринбурженка похоронила плиту под горами мусора и оставила соседей без газа (ФОТО)

Жители нескольких квартир в многоэтажном доме на улице Ленинградской в Екатеринбурге (микрорайон Юго-Западный) остались без газа по вине соседки, превратившей свою квартиру в свалку.

Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза», недавно во время плановой проверки специалисты предприятия обнаружили падение давления при продувке газопровода, что говорило о негерметичности системы. Попасть в проблемную квартиру удалось не сразу: одна из собственниц, постоянно находясь дома, отказывалась открывать дверь. Ситуацию разрешила вторая владелица помещения, предоставившая газовикам доступ на кухню.

Войдя в квартиру, газовики и сопровождавшие их представители управляющей компании обнаружили, что все пространство от пола до потолка заполнено мусором, в помещении были видны следы старого пожара. Из-за хлама газовики физически не смогли добраться до плиты.

Фото: «Екатеринбурггаз»

Как выяснилось, квартира уже имеет печальную историю. Ранее она была отключена от электроснабжения. В 2016 году, при попытке самовольного подключения к электросети здесь случился пожар. После этого аварийной газовой службой в квартире была установлена заглушка. Теперь для обеспечения полной безопасности жителей дома требуется наглухо заварить газопровод в квартире. Однако пока сделать этого нельзя из-за захламленности помещения, так как малейшая искра может привести к возгоранию.

Газовики были вынуждены пойти на крайнюю меру – перекрыть газоснабжение по всему стояку.

Как только доступ к плите будет обеспечен, газовики готовы оперативно выполнить все необходимые работы и восстановить газоснабжение в соседних квартирах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

