«С Лебедевым согласны». Туристы раскритиковали состояние памятника клавиатуре (ФОТО)

Туристы, посетившие в Екатеринбурге памятник клавиатуре, согласились с дизайнером Артемием Лебедевым, который жестко раскритиковал авторов реконструкции арт-объекта.

«Клавиши утоплены в грязи, сами тоже грязные, рядом мусор валяется. Идея памятника хорошая, а с реализацией плохо. С Лебедевым согласны», – рассказала «Новому Дню» москвичка Ирина.

Ранее Лебедев заявил, что у авторов реконструкции руки растут не из нужного места. «Вместо того чтобы сделать отличные новые клавиши, они только все испортили – сделали просто бетон, еще и наделали опечаток», – высказался он в своем блоге, отметив, что территорию вокруг не облагородили, поэтому грязь с ботинок туристов переходит на клавиши.

Екатеринбург, Елена Сычева

