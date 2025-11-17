71-летний водитель «Лады» сбил на переходе 12-летнего самокатчика

В Каменске-Уральском пожилой мужчина на «Ладе Гранта» сбил 12-летнего мальчика на самокате.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне около 17:02 в районе дома № 95 на улице Каменской. 71-летний водитель при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу сбил подростка, который пересекал дорогу на самокате, не спешившись.

Мальчика с травмами отвезли в городскую больницу.

Водитель имеет стаж вождения 25 лет, 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По словам водителя, он заметил ребенка слишком поздно и не успел предотвратить наезд.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube