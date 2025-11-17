В Екатеринбург завезли краснокнижного хищника

В Екатеринбург из Магаданской области привезли краснокнижного хищника – белоплечего орлана. Как рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, птица будет содержаться на одном свердловском предприятии. Специалисты проверили ветеринарные сопроводительные документы, нарушений не нашли.

«При выполнении контрольно-надзорных мероприятий в отношении хищника нарушений не выявлено. Ввоз осуществлен в специальной транспортировочной переноске в сопровождении ветеринарного свидетельства формы № 1, оформленного в ФГИС «Меркурий», – отметили в пресс-службе ведомства.

Белоплечий орлан – это крупная хищная птица семейства ястребиных, обитающая на прибрежной территории северо-восточной Азии. Масса ее достигает 9,5 кг.

Фото: Россельхознадзор

Екатеринбург, Дарья Деменева

