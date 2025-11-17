В Екатеринбурге появился рынок «новой вторички»

В Екатеринбурге растут продажи квартир в домах, сданных в 2021-2024 годах. Эксперты называют такие квартиры «новой вторичкой». Такое жилье по характеристикам мало чем уступает квартирам в новостройках, но стоит дешевле. Разница в цене может достигать 8,5%.

«По сути, это следствие строительного бума, который начался в Екатеринбурге в 2021 году. Тогда была льготная ипотека, люди покупали недвижимость как инвестицию. Сейчас на рынок выходят квартиры, сданные в 2021-2022 годах, и их продавцы готовы дать дисконт, потому что брали недвижимость по стоимости в два раза дешевле, чем сейчас продается строящееся жилье. Мы видим, что доля «новой вторички» на рынке за четыре года выросла почти в два раза – с 7% до 13%. Причем этот тренд мы наблюдаем не только в Екатеринбурге, но и во всех регионах, где было активное строительство в последние годы», – рассказала руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

По ее словам, в дальнейшем такого бурного роста «новой вторички» не прогнозируется, так как массовой льготной ипотеки больше нет. Тем не менее, более дешевая вторичка в новостройках может оказывать давление на рынок первичной недвижимости и притормаживать продажи застройщиков.

«Рынок недвижимости постепенно восстанавливается, хотя еще отстает от показателей 2024 года. В первичке драйвером продаж по-прежнему остается ипотека, ее доля составляет 61%. Средняя цена за 1 кв. м выросла на 8%. На вторичном рынке цены растут умеренно. При этом частично объемы вторички уходят в долгосрочную аренду, так как продавцы не могут сразу реализовать недвижимость. Но мы видим, что в последние два месяца растет активность покупателей. Ставки по вкладам снижаются, и люди начинают снимать деньги с депозитов и покупать недвижимость», – отметила Ольга Клещеева.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Екатеринбурга составляет 165 тысяч рублей. В октябре 2025 года купить студию в новостройке можно было за 4,75 миллиона рублей, однокомнатную квартиру – за 6,8 миллиона рублей, «двушку» – за 9,37 миллиона рублей, «трешку» – за 12,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге становятся популярны альтернативные сделки, когда собственники продают квартиру, чтобы сразу купить новое жилье. Доля таких сделок доходит до 78%.

Что касается цен на рынке вторичного жилья, то за год они выросли на 5%, фиксируют аналитики сервиса. В октябре 2025 года студию можно было в среднем купить за 4,1 миллиона рублей, однокомнатную квартиру – за 5,5 миллиона рублей, двухкомнатную – за 6,8 миллиона рублей, трехкомнатную – за 9,7 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

