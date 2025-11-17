В Екатеринбурге отключат телевидение и радиовещание

В Екатеринбурге 20 ноября с 10:00 до 16:00 будут помехи в вещании мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. В них входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, МУЗ-ТВ, а также радиоканалы «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, причина сбоев – плановые профилактические работы на станциях.

До 23 ноября перебои с теле- и радиосигналом будут не только в Екатеринбурге, но и в других городах и поселках Свердловской области. Полное расписание отключений доступно на сайте сети.

Екатеринбург, Дарья Деменева

