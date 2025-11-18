Налог на прибыль уральских организаций снизится на 9% (ИНФОГРАФИКА)

Доходная часть свердловского бюджета в 2026 году по сравнению с 2025 годом увеличится, но поступления по одному из основных налогов – на прибыль организаций – существенно снизятся.

Об этом заявил сегодня на заседании заксобрания министр финансов Свердловской области Александр Старков, представляя проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.

По словам министра, доходы бюджета по прогнозу составят 504,4 млрд рублей, что на 4,2% выше прогноза на 2025 год. Налоговые и неналоговые поступления составят 468,5 млрд рублей, или на 5,1% больше прогноза 2025 года. Прогноз по поступлениям от налога на прибыль организаций с учетом умеренного роста макроэкономических показателей составит 142,2 млрд рублей, или на 9% ниже 2025 года. Поступления от НДФЛ, напротив, вырастут. Прогноз по поступлениям от НДФЛ – 189,3 млрд рублей, что на 12,5% выше прогноза на 2025 год.

Перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении перед депутатами выступил губернатор Денис Паслер. Он заявил, что экономика области сохраняет стабильность и устойчивость, сохраняется также высокая инвестиционная активность. Локомотивом экономики остается обрабатывающее производство. При этом губернатор добавил, что следует учитывать объективные риски, в частности, санкционное давление со стороны коллективного запада. На некоторых предприятиях наблюдается снижение темпов роста, есть также сложности в связи с банковскими ставками и снижением потребительской активности населения. Увеличивается социальная нагрузка на бюджет.

Екатеринбург

