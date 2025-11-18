На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ выросла на 35%

В Свердловской области за прошедшую неделю увеличилась заболеваемость ОРВИ на 34,5%: всего заболели 25,6 тысячи свердловчан, из них 11,8 тысячи – екатеринбуржцы. Больше половины заболевших – дети (61,8%). По словам медиков, высокий уровень заболеваемости связан с возвращением школьников в коллективы после осенних каникул.

Среди возбудителей доминирует риновирус. Обнаружены также вирусы covid-19, РС-инфекции, парагриппа, гриппа.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в области полным ходом идет вакцинация против гриппа: привит уже каждый второй житель Свердловской области. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить как минимум 65%, это 2,7 млн свердловчан.

Екатеринбург, Дарья Деменева

