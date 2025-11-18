Мать, которая избивала ребенка скалкой и держала его на цепи, получила 3,5 года колонии

Первоуральский городской суд приговорил Татьяну Шанину к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за жестокое обращение с собственным сыном.

В ноябре 2023 года она посадила его на цепь: обмотала один конец вокруг шеи, а второй приковала замком к батарее, после чего ушла из дома, оставив ребенка одного в таком положении. Позже, в феврале и марте 2025 года, Шанина в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивала подростка деревянной скалкой и кожаным ремнем по рукам, ногам, спине и плечам. «Помимо этого, женщина применяла и другие насильственные действия: удерживала сына за уши и силой перемещала его, причиняя сыну физическую боль и психические страдания», – добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Шанину признали виновной в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). В ходе судебного разбирательства она полностью признала свою вину.

Осужденной назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскали с нее в пользу ребенка 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube