«Росатом» проведет семинар по строительству энергоблока БАЭС № 5

«Росавтом» проведет в Екатеринбурге семинар-учебу для строителей, желающих принять участие в возведении пятого энергоблока БАЭС.

Напомним, что строительство нового объекта начнется в 2027 году и продолжится пять лет.

«Сооружение атомной электростанции является сложным инженерным и организационным проектом, поэтому мы в обязательном порядке привлекаем на проект лучших специалистов в своих областях. Нам важно как можно раньше начать диалог с потенциальными строительными организациями и поставщиками строительных ресурсов именно в Свердловской области, чтобы наши возможные партнеры могли заранее начать готовиться, а мы как Инжиниринговый дивизион были бы уверены в полном обеспечении ресурсами процесса сооружения», – отметил вице-президент – директор проекта по сооружению энергоблока № 5 Белоярской АЭС АО «Атомстройэкспорт» Николай Виханский.

В соответствии с Генеральной схемой размещения энергообъектов, ввод в промышленную эксплуатацию блока планируется в 2034 году.

Энергоблок №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М включён в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Его срок службы будет выше, чем у предшественников, и составит не менее 60 лет, с возможностью продления до 80 лет, а показатели безопасности будут соответствовать наивысшим стандартам. В будущем ввод нового энергоблока позволит Белоярской АЭС дополнительно вырабатывать более 20 млрд кВтч.

Екатеринбург, Елена Васильева

