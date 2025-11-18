Экономистам, рекламщикам и топ-менеджерам сложнее всего найти работу в Свердловской области

К концу 2025 года почти каждый второй свердловчанин (42%) не может найти работу по специальности. Труднее всего устроиться тем, чьи профессии требуют высокой квалификации и где есть большая конкуренция: в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (77%), «Маркетинг, реклама, PR» (66%), «Высший менеджмент» (63%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (62%).

По данным сервиса hh.ru, самый высокий спрос на рынке труда сейчас на специалистов в сферах розничной торговли, ресторанно-гостиничного бизнеса, продаж и обслуживания клиентов, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, транспорта, спорта, автобизнеса. В этих областях легко находят работу около половины всех соискателей.

Меньше всех проблем с поиском работы у самых молодых соискателей – до 18 лет. Они еще не имеют конкретной профессии и готовы рассматривать разные варианты, поэтому лишь 37% из них сталкиваются с трудностями. Чаще всего проблемы возникают у начинающих специалистов 18-34 лет (47%). Интересно, что у опытных работников 35-54 лет ситуация немного получше – трудности испытывают только 40%.

