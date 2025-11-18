На ЕКАД смертельное ДТП – «Лексус» врезался в ограждение

Госавтоинспекция временно перекрыла движение на 90-м километре ЕКАД в сторону трассы М-5 «Урал». На этом участке сегодня днем произошла смертельная авария.
По предварительным данным, водитель «Лексуса» не справился с управлением, допустил занос и наехал на бетонное ограждение. От столкновения 56-летний водитель погиб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Движение транспорта временно организовано по одной полосе.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»