Подпишись на каналы
Вторник, 18 ноября 2025, 13:13 мск

На ЕКАД смертельное ДТП – «Лексус» врезался в ограждение

Фото: Госавтоинспекция

Госавтоинспекция временно перекрыла движение на 90-м километре ЕКАД в сторону трассы М-5 «Урал». На этом участке сегодня днем произошла смертельная авария.

По предварительным данным, водитель «Лексуса» не справился с управлением, допустил занос и наехал на бетонное ограждение. От столкновения 56-летний водитель погиб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Движение транспорта временно организовано по одной полосе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

