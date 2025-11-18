российское информационное агентство 18+

Вторник, 18 ноября 2025, 13:13 мск

В Екатеринбургском совете ветеранов сменился председатель

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

Председатель городского Совета ветеранов Екатеринбурга, 81-летний Федор Ледерер, покинул свой пост, чтобы уйти на заслуженный отдых. Он руководил организацией с 2010 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новым председателем городской организации ветеранов стал Евгений Мишунин – подполковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества.

В 2024 году Евгений Мишунин организовал премию имени «Уральского добровольческого танкового корпуса» по Свердловской области. Также он активно участвует в отправке гуманитарных грузов для воинов СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

