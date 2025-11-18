В Екатеринбургском совете ветеранов сменился председатель

Председатель городского Совета ветеранов Екатеринбурга, 81-летний Федор Ледерер, покинул свой пост, чтобы уйти на заслуженный отдых. Он руководил организацией с 2010 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, новым председателем городской организации ветеранов стал Евгений Мишунин – подполковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества.

В 2024 году Евгений Мишунин организовал премию имени «Уральского добровольческого танкового корпуса» по Свердловской области. Также он активно участвует в отправке гуманитарных грузов для воинов СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube