Вторник, 18 ноября 2025, 14:50 мск

В Екатеринбурге автобус сбил мужчину, перебегавшего дорогу перед ним

Фото: Госавтоинспекция

В Екатеринбурге сегодня днем в районе Южного автовокзала автобус № 67 сбил человека. Мужчина перебегал дорогу перед близко идущим транспортом. Водитель резко затормозил, но не смог избежать столкновения. В салоне в этот момент находилось около 80 пассажиров. Во время экстренного торможения все они упали.

По данным Госавтоинспекции, 38-летнего пешехода доставили в больницу. Также госпитализация потребовалась женщине, которая находилась в салоне автобуса. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в том числе проверяется техническое состояние автобуса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

